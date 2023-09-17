"Нам плевать на Месси": обидчики Интера Майами высказалась против ажиотажа в МЛС

Представители Атланты, обыгравшие команду Дэвида Бэкхема (5:2), высказались о влиянии на лигу Лионеля Месси.

Главный тренер Атланты заявил, что команда должна отбросить все мысли, связанные с аргентинской звездой в Северной Америке.

"Вокруг происходит много всего. Кажется, что все связано с Интером Майами, с Месси и всем этим. Я сказал своим игрокам, что мы должны отбросить подобные мысли, ведь это о нас, это об Атланте Юнайтед".

Шанде Силва, форвард "красно-черных" был более резким в своих высказываниях.

"Нам плевать на Месси. Мы заботимся о себе. Мы хотим выйти в плей-офф. Передайте им, чтобы в следующий раз привезли весь состав".

Напомним, что поражение от Атланты стало для Интера Майами вторым после подписания Лионеля Месси. Правда, как и в предыдущем матче, который «цапли» проиграли звездный аргентинец не был в заявке на игру, так как подписал контракт лишь за день до этого, так и в этом матче не участвовал, как сообщает Marca, у Месси наблюдается дискомфорт и сильная усталость, поэтому тренерский штаб принял решение поберечь его.

Лионель Месси за Интер Майами забил одинадцать голов и отдал пять результативных передач. Аргентинец перешел в команду Бекхэма с ПСЖ во время последнего летнего трансферного окна в статусе свободного агента.