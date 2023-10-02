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Налоговая служба требует 125 миллионов фунтов стерлингов у клубов Английской Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 11:12
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Налоговая служба требует 125 миллионов фунтов стерлингов у клубов Английской Премьер-лиги Налоговая служба требует 125 миллионов фунтов стерлингов у клубов Английской Премьер-лиги

Согласно информации от BBC, клубам Английской Премьер-лиги требуется выплатить 125 миллионов фунтов стерлингов в пользу британской налоговой службы.

Согласно данным, собранным бухгалтерской группой UHY Hacker Young, это более чем вдвое превышает сумму в 58,7 миллионов фунтов стерлингов, которую клубы АПЛ должны были выплатить в предыдущем периоде. Возвращенные платежи включают в себя национальные страховые взносы на агентские комиссии и права на изображение, а также налоги на платежи в натуре. Кроме того, эта сумма включает в себя оплату авиабилетов и проживания для игроков и их семей.

Британская служба по налогам и таможне продолжает расследовать деятельность клубов и АПЛ. Они следят за соглашениями между агентами и командами, чтобы обеспечить прозрачность и соблюдение правил, так как есть информация, что некоторые стороны утаивают расходы и не полностью раскрывают свои финансовые операции.

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