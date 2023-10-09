Налоговая служба Испании начала новое расследование относительно Барселоны

Испанская налоговая служба начала новое расследование относительно Барселоны, сообщает El Confidential.

По информации журналистов, расследование касается выплат агентам футболистов в период с 2015 по 2018 год. Таким образом, Барселона могла скрытно повышать зарплату своим футболистам. Тогда президентом клуба был Хосеп Мария Бартомеу, и есть предположения, что он может иметь дело с этим. Налоговое мошенничество в Испании является серьезным преступлением и может повлечь за собой крупные штрафы или тюремное заключение.

Напомним, что налоговая служба уже штрафовала Барселону на 15,7 миллионов евро. В частности, штрафы были наложены за передачу автомобилей марки Audi членам команды, за недекларирование оплаты чартерных рейсов игрокам и за неправильное учет компенсаций, полученных Ардой Тураном (1,3 миллиона евро) и Алексом Сонгом (3,5 миллиона евро) после их ухода из клуба.

Кроме того, в настоящее время продолжается расследование по обвинению во взяточничестве в связи с судейским скандалом вокруг выплат экс-главе комитета арбитров Ла Лиги Хосе Негрейре. Если это обвинение будет доказано, то клубу из Каталонии грозит банкротство.