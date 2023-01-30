Наингголан перешел в итальянский клуб

Пресс-служба СПАЛа на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Антверпена” Раджи Наингголана.

Футболист достался итальянскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. СПАЛ, набрав в 22 матчах 24 очка, занимает 15-е место в турнирной таблице Серии В.

34-летний Наингголан выступал за “Антверпен” с 2021 года. Всего он провел за клуб 55 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за “Пьяченцу”, “Кальяри”, “Рому”, “Интер” и вновь “Кальяри”. За сборную Бельгии сыграл 30 матчей и забил шесть мячей.

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