Нагельсманн все ближе к переходу во французский топ-клуб

Уже сегодня бывший главный тренер “Баварии” Юлиан Нагельсманн обсудит условия возможного сотрудничества с ПСЖ.

В парижском клубе его рассматривают как основного кандидата на должность.

Ожидается, что сегодня у немца запланирована встреча с боссами парижан.

Сейчас клуб тренирует Кристоф Галтье, но, по информации СМИ, его вскоре уволят.