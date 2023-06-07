Нагельсманн все ближе к переходу во французский топ-клуб
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Баварии
Уже сегодня бывший главный тренер “Баварии” Юлиан Нагельсманн обсудит условия возможного сотрудничества с ПСЖ.
В парижском клубе его рассматривают как основного кандидата на должность.
Ожидается, что сегодня у немца запланирована встреча с боссами парижан.
Сейчас клуб тренирует Кристоф Галтье, но, по информации СМИ, его вскоре уволят.
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