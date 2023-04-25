Нагельсманн выставил условие "Тоттенхэму"

Бывший главный тренер мюнхенской “Баварии” Юлиан Нагельсманн может возглавить лондонский “Тоттенхэм”, но выставил условие английскому клубу, сообщает The Independent.

По сведениям источника, немецкий специалист хочет иметь право голоса при выборе трансферных целей клуба. Ранее он отказался возглавить “Челси”, так как его не заинтересовал проект развития клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне “Тоттенхэм” уже уволил с поста главного тренера Антонио Конте, а затем отправил в отставку исполняющего обязанности наставника Кристиана Стеллини.

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