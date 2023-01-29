Нагельсманн высказался о серии неудач "Баварии"

Наставник “Баварии” Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча чемпионата Германии с “Айнтрахтом” (1:1).

Отметим, что это третья ничья подряд для команды в рамках национального первенства.

По словам тренера, его команда показывала хороший футбол лишь на старте игры.

"После этого мы стали играть чуть медленнее на всех участках поля. Мы были близки к тому, чтобы сделать счет 2:0.

К пропущенному голу привела череда ошибок, которых можно было избежать.

Нам сложно играть с командами, которые обороняются глубоко. В итоге мы смогли добиться не лучшего результата. У нас не очень удачная серия", - отметил он.