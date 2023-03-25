Нагельсманн согласился возглавить “Тоттенхэм”
Новости футбола Сегодня, 07:32
Фото: твиттер Баварии
Юлиан Нагельсманн согласился возглавить “Тоттенхэм”.
Как сообщает Sky Sports, немецкий тренер готов рассмотреть предложение лондонского клуба, однако он может запросить небольшой перерыв перед принятием решения.
“Шпоры” заинтересованы в назначении Нагельсманна на должность главного тренера, особенно после его увольнения из “Баварии” и неопределенности относительно будущего Антонио Конте.
Ранее “Тоттенхэм” уже рассматривал возможность приглашения немецкого специалиста после ухода Маурисио Почеттино в 2019 году.
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