Юлиан Нагельсманн согласился возглавить “Тоттенхэм”.

Как сообщает Sky Sports, немецкий тренер готов рассмотреть предложение лондонского клуба, однако он может запросить небольшой перерыв перед принятием решения.

“Шпоры” заинтересованы в назначении Нагельсманна на должность главного тренера, особенно после его увольнения из “Баварии” и неопределенности относительно будущего Антонио Конте.

Ранее “Тоттенхэм” уже рассматривал возможность приглашения немецкого специалиста после ухода Маурисио Почеттино в 2019 году.