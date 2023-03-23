Нагельсманн, Руни и другие: названы лучшие тренера мира в возрасте до 40 лет

В рейтинге FourFourTwo лучших тренеров мира в возрасте до 40 лет первое место занял 35-летний Юлиан Нагельсманн, который возглавляет “Баварию”.

Второе место досталось 38-летнему Рубену Амориму из “Спортинга”, третье – 37-летнему Доменико Тедеско, работающему в сборной Бельгии.

В список также включили Венсана Компани из “Бернли” (36 лет), Маттиаса Яйсле из “Зальцбурга” (34 года), Вилла Стила из “Реймса”(30 лет) и Уэйна Руни из “Ди Си Юнайтед” (37 лет).