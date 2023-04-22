По информации журналиста Керри Хоу, бывший тренер “Баварии” Джулиан Нагельсманн не захотел тренировать “Челси”.

Инсайдер заверяет, что тренер отказал клубу “из-за неубедительного проекта”.

Дело в том, что Нагельсманн ведет поиски команды с четкой и эффективной стратегией на будущее, но во время переговоров он почувствовал, что проект “Челси” не соответствует его видению.

Напомним, что недавно Нагельсманн был уволен из “Баварии”, а его место занял Томас Тухель.