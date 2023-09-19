Нагельсман возглавит сборную Германии: известна его зарплата

Стало известно, что известный немецкий специалист Юлиан Нагельсман в ближайшее время станет новым главным тренером сборной Германии.

В то же время журналист Bild Кристиан Фальк опубликовал информацию о том, сколько будет специалист зарабатывать на новой должности.

По данным источника, бывший тренер "Хоффенхайма", "РБ Лейпциг" и "Баварии" получит оклад в 400 тысяч евро в месяц в сборной Германии.

Как известно, 36-летний специалист покинул "Баварию" в марте этого года, после чего его должность в команде занял Томас Тухель. В последнем матче под руководством Нагельсмана "Бавария" проиграла "Байеру" со счетом 1:2.

Что касается сборной Германии, то должность наставника команды недавно покинул Ханс-Дитер Флик. Его уволили после того, как в товарищеском матче немецкая сборная сенсационно проиграла скромной команде Японии со счетом 1:4.

Отметим, что уже в 2024 году в Германии пройдет чемпионат Европы, в котором местная сборная сыграет на правах хозяйки соревнований.