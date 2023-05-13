Нагельсман не подходит: "Тоттенхэм" выбрал нового главного тренера

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман не станет новым главным тренером "Тоттенхэма".

По информации Sky Sports, клуб не проводил встреч с немецким специалистом и рассматривает других кандидатов на эту должность.

В частности, англичане заинтересованы в главном тренере "Байера" Хаби Алонсо.

Напомним, что Нагельсман покинул “Баварию” в конце марта. Примерно в это же время "Тоттенхэм" разорвал контракт с Антонио Конте.