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Нагельсман главный фаворит на пост менеджера сборной Германии

Новости футбола Сегодня, 08:20
Нагельсман главный фаворит на пост менеджера сборной Германии Нагельсман главный фаворит на пост менеджера сборной Германии

Бывший глава Баварии Мюнхен Юлиан Нагельсман главный кандидат на пост менеджера сборной Германии, сообщает Бильд.

36-летний специалист сейчас является главным фаворитом в замену Хансу-Диттеру Флику. В марте 2023 года Нагесьмана освободили от должности главного тренера Баварии Мюнхен, а в воскресенье, 10 сентября, Немецкий футбольный союз отправил в отставку Флика, после разгромного поражения 1:4 от Японии.

Однако Нагельсман все равно до сих пор имеет контракт с Баварией, который рассчитан до 2026 года. Ввиду этого могу быть так, что в Мюнхене захотят, чтобы футбольный союз выплатил им компенсацию в размере 10-15 миллионов евро. Кроме 36-летнего немецкого специалиста рассматривается вариант с назначением Луи Ван Гала на пост менеджера сборной Германии. Но он не главный фаворит на эту должность.

Напомним, что Нагельсман занимал должность главного тренера Баварии Мюнхен с июля 2021 по март 2023 года. Он успел провести 84 матча, одержать 60 побед, 14 ничьих и десять поражений. Также стал чемпионом Бундеслиги и двукратным обладателем Суперкубка Германии.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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