Нагельсман главный фаворит на пост менеджера сборной Германии

Бывший глава Баварии Мюнхен Юлиан Нагельсман главный кандидат на пост менеджера сборной Германии, сообщает Бильд.

36-летний специалист сейчас является главным фаворитом в замену Хансу-Диттеру Флику. В марте 2023 года Нагесьмана освободили от должности главного тренера Баварии Мюнхен, а в воскресенье, 10 сентября, Немецкий футбольный союз отправил в отставку Флика, после разгромного поражения 1:4 от Японии.

Однако Нагельсман все равно до сих пор имеет контракт с Баварией, который рассчитан до 2026 года. Ввиду этого могу быть так, что в Мюнхене захотят, чтобы футбольный союз выплатил им компенсацию в размере 10-15 миллионов евро. Кроме 36-летнего немецкого специалиста рассматривается вариант с назначением Луи Ван Гала на пост менеджера сборной Германии. Но он не главный фаворит на эту должность.

Напомним, что Нагельсман занимал должность главного тренера Баварии Мюнхен с июля 2021 по март 2023 года. Он успел провести 84 матча, одержать 60 побед, 14 ничьих и десять поражений. Также стал чемпионом Бундеслиги и двукратным обладателем Суперкубка Германии.