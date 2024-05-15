Надежная подмена. Резервный голкипер Ман Сити удивляет показателями после выходов на замену
Резервный вратарь Манчестер Сити Штефан Ортега демонстрирует очень солидные показатели отражения ударов после выходов на замену.
Согласно данным Opta, немецкий голкипер отразил 11 из 13 ударов в створ ворот, с которыми он столкнулся, выйдя на замену в Премьер-лиге в этом сезоне (85%). Включая каждый из 11 последних ударов подряд.
Напомним, Ортега заменил вчера в рамке ворот Ман Сити Эдерсона во втором тайме матча с Тоттенхэмом (2:0) и несколько раз выручил свою команду. В частности вратарь спас ворота “горожан” после выхода один на один Сона.
31-летний Ортега перешел в Сити в 2022 году из Арминии на правах свободного агента. В этом сезоне вратарь сыграл 18 матчей во всех турнирах, пропустив 17 мячей, при 8 “сухих” матчах.
После вчерашней победы Ман Сити обошел Арсенал на два очка. Теперь судьба титула полностью в руках “горожан”. В заключительном туре команда Пепа Гвардиолы сыграет против Вест Хэма. Арсенал встретится с Эвертоном.