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Надежная подмена. Резервный голкипер Ман Сити удивляет показателями после выходов на замену

Новости футбола Сегодня, 09:14
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Надежная подмена. Резервный голкипер Ман Сити удивляет показателями после выходов на замену Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Резервный вратарь Манчестер Сити Штефан Ортега демонстрирует очень солидные показатели отражения ударов после выходов на замену.

Согласно данным Opta, немецкий голкипер отразил 11 из 13 ударов в створ ворот, с которыми он столкнулся, выйдя на замену в Премьер-лиге в этом сезоне (85%). Включая каждый из 11 последних ударов подряд.

Напомним, Ортега заменил вчера в рамке ворот Ман Сити Эдерсона во втором тайме матча с Тоттенхэмом (2:0) и несколько раз выручил свою команду. В частности вратарь спас ворота “горожан” после выхода один на один Сона.

31-летний Ортега перешел в Сити в 2022 году из Арминии на правах свободного агента. В этом сезоне вратарь сыграл 18 матчей во всех турнирах, пропустив 17 мячей, при 8 “сухих” матчах.

После вчерашней победы Ман Сити обошел Арсенал на два очка. Теперь судьба титула полностью в руках “горожан”. В заключительном туре команда Пепа Гвардиолы сыграет против Вест Хэма. Арсенал встретится с Эвертоном.

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