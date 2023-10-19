Надаль рассказал, когда планирует вернуться на корт. Рафа летом перенес операцию на ноге

37-летний легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, когда планирует вернуться на корт:

«Я могу тренироваться немного больше, что для меня является прогрессом. Боль стала меньше, но дискомфорт все еще есть.

Сейчас я тренируюсь больше, чем месяц назад, тренируюсь изо дня в день. Посмотрим, есть ли у меня возможность увеличивать интенсивность, чтобы постепенно возвращаться.

Моей первой идеей было бы вернуться в Австралию, но я не могу вам сказать точно.

Я на правильном пути, но нахожусь на неизвестной территории, потому что это травма, которой у меня раньше не было. Несмотря на это, я по-прежнему взволнован

Я пытался вернуться на грунтовой сезон, но этого не произошло», - сказал Надаль.

Напомним, в начале лета этого года 22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Первоначально сообщалось, что испанцу понадобится на восстановление пять месяцев.