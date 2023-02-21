Надаль назвал лучшего спортсмена 2022 года

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль уверен в том, что форвард ПСЖ Лионель Месси заслужил приз спортсмену года.

Напомним, что оба спортсмена включены в номинации на премию Laureus в категории “Спортсмен года”.

“Для меня большая честь снова быть в числе номинантов на премию спортсмену года от Laureus, но в этом году... Вперед, Лео Месси, ты это заслужил”, - написал испанец.