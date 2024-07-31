Надаль и Алькарас прекратили борьбу в парном разряде на Олимпиаде

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас прекратили борьбу в парном разряде на Олимпиаде на стадии четвертьфинала.

В ¼ финала маститые испанцы уступили паре Остин Крайчек / Раджив Рам, которые представляют США.

Надаль и Алькарас не смогли ничего противопоставить своим соперникам в двух сетах: 2:6, 4:6.

Ранее Надаль прекратил борьбе и в одиночном разряде, уступив Новаку Джоковичу. Алькарас продолжает борьбу в сингле. В четвертьфинале Карлос сыграет против Томми Пола из США.

Олимпиада-2024. Парный разряд

1/4 финала

Карлос Алькарас / Рафаэль Надаль (Испания) – Остин Крайчек / Раджив Рам (США) - 2:6, 4:6