Начо может сменить "Реал" на итальянский клуб

Защитник “Реала” Начо Фернандес близок к переезду в итальянскую Серию А.

Соглашение 33-летнего игрока истекает в следующем месяце, и пока он не принял окончательного решения о своем будущем.

По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, неназванный клуб Серии А предложил испанцу трехлетний контракт и сейчас футболист раздумывает над ним.

Напомним, что Начо играет за “Реал” на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

В этом сезоне он сыграл в 42 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.