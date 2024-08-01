Начало нового пути. Легенда Интера возглавил юношескую команду нерадзурри

Легендарный экс-вратарь Интера Самир Ханданович начал тренерскую карьеру.

Как гласит сообщение на официальном сайте миланского клуба, словенец с нового сезона возглавит клубную команду нерадзурри U-17.

Этот будет дебютный тренерский опыт для словенца, который по окончании сезона 2022/23 завершил игровую карьеру.

Ханданович защищал ворота миланского клуба с 2012 по 2023 годы, оставив знаковый след в истории клуба. В общей сложности за нерадзурри он сыграл 455 матчей, выигрывал с командой Скудетто, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

Ранее мы сообщали, что Интер не отпустил своего ведущего центрального защитника в Манчестер Сити и Реал.