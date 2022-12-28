На украинца Мудрика есть лишь один реальный покупатель

К вингеру донецкого “Шахтера” Михаилу Мудрику предметный интерес проявляет лишь лондонский “Арсенал”, несмотря на слухи об интересе со стороны других европейских клубов.

В то же время переговоры “Арсенала” и “Шахтера” продвигаются не очень успешно, так как украинский клуб отклонил первое предложение англичан в размере 45 млн евро, а также 25 млн евро бонусов.

Несмотря на неудачи, лондонцы и дальше будут пытаться подписать игрока.

Отметим, что в “Шахтере” надеются продать своего молодого таланта за 100 миллионов евро.