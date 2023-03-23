На тренера "Лацио" Сарри нацелились три клуба
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Маурицио Сарри/Автор неизвестен
Сразу три клуба проявляют интерес к главному тренеру римского “Лацио” Маурицио Сарри, сообщает Il Messaggero.
По сведениям источника, переманить наставника хотят “Милан”, “Тоттенхэм” и “Вест Хэм”. Тренер может согласиться сменить клуб, если руководство римлян не предоставит ему гарантии усиления состава в летнее трансферное окно.
“Лацио”, набрав в 27 турах 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Контракт 64-летнего Сарри с клубом действует до лета 2025 года.
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