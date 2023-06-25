На Пулишича появился неожиданный кандидат из Франции

“Лион” включился в борьбу за хавбека “Челси” Кристиана Пулишича.

Французский клуб хочет сделать британца своей главной целью в летнем трансферном окне.

Владельцы французского клуба уже обсудили возможный трансфер с представителями английского футболиста.

В прошлом сезоне хавбек провел 30 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. В его услугах заинтересованы “Манчестер Сити”, “Наполи” и “Ювентус”.