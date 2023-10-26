На примере Манчестер Сити. Главный тренер Челси будет отвечать за трансферы

Главный тренер Челси Маурисио Почетино тепер будет отвечать за все трансферы клуба, сообщает Independent.

По информации источников, аргентинский специалист будет иметь последнее слово в трансферной политике. В клубе планируют подписывать футболистов с учётом тактики Маурисио Почетино. Вероятные приобретения будут обсуждаться между спортивными директорами Полом Винстенли и Лоуренсом Стюартом, а также директором по найму и талантам Джо Шилдсом, но последнее слово всё равно будет у главного тренера.

Челси после пересмотра трансферной политики намерен работать по модели, подобной той, которую использует Манчестер Сити. В этой схеме тренер определяет тактический профиль игрока, который ему нужен, директоры предоставляют ему список кандидатов, и он выбирает среди них.

Ожидается, что зимой Челси будет одним из клубов, которые попытаются подписать дисквалифицированного за ставки нападающего Брентфорда Айвена Тоуни, срок отстранения которого истекает в январе.

Напомним, что в мае 2023 года английский клуб Челси объявил о том, что Маурисио Почеттино станет главным тренером команды. В сезоне 2023-24 "синие" провели 11 матчей под руководством аргентинца. Они успели одержать пять побед, трижды сыграть вничью и трижды проиграть.

В настоящее время Челси имеет в своем активе 12 очков и занимает десятую позицию в Премьер-лиге.