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На Олимпиаде включили не тот гимн. Организаторы уже извинились перед Южным Суданом

Новости Олимпийских игр 29 июл 2024, 03:10
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
На Олимпиаде включили не тот гимн. Организаторы уже извинились перед Северным Суданом Фото: https://x.com/FIBA

Перед баскетбольным матчем на Олимпийских играх между Южным Суданом и Пуэрто-Рико включили не тот гимн.

Перед началом этой игры включили не гимн Южного Судана, а Судана, из-за этого, зрители освистали организаторов. Болельщики начали выражать недовольство, махая флагами и выкрикивая, пока гимн не остановили, а затем включили правильный.

Организаторы Олимпийских игр в Париже опубликовали заявление, в котором извинились за «человеческую ошибку». Тем не менее, один из игроков сборной Южного Судана позже сказал журналистам, что эта ошибка была неуважительной.

К слову, это уже второй случай, когда организаторам приходится извиняться за подобную ошибку. На церемонии открытия спортсменов из Республики Кореи представили как представителей КНДР.

Напомним, что в стане сборной Бразилии произошел скандал на Олимпийских играх 2024. Все из-за нарушения дисциплины в соревновательный день.

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