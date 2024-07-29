На Олимпиаде включили не тот гимн. Организаторы уже извинились перед Южным Суданом

Перед баскетбольным матчем на Олимпийских играх между Южным Суданом и Пуэрто-Рико включили не тот гимн.

Перед началом этой игры включили не гимн Южного Судана, а Судана, из-за этого, зрители освистали организаторов. Болельщики начали выражать недовольство, махая флагами и выкрикивая, пока гимн не остановили, а затем включили правильный.

Организаторы Олимпийских игр в Париже опубликовали заявление, в котором извинились за «человеческую ошибку». Тем не менее, один из игроков сборной Южного Судана позже сказал журналистам, что эта ошибка была неуважительной.

К слову, это уже второй случай, когда организаторам приходится извиняться за подобную ошибку. На церемонии открытия спортсменов из Республики Кореи представили как представителей КНДР.

Напомним, что в стане сборной Бразилии произошел скандал на Олимпийских играх 2024. Все из-за нарушения дисциплины в соревновательный день.