На молодежном Евро-2023 установили рекорд посещаемости
Новости футбола Сегодня, 05:13
Фото: твиттер УЕФА
В рамках молодежного чемпионата Европы в субботу вечером состоялся матч между сборными Грузии и Бельгии, который закончился ничьей со счетом 2:2.
Эта встреча вошла в историю проведения турнира, как самая посещаемая.
На трибуны стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси посмотреть футбол пришли 41 887 зрителей.
Прошлый рекорд посещаемости установили 21 год назад в Базеле, где на игру между Швейцарией и Италией пришло около 30 тыс. зрителей.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 13:56 Украина вырвала победу в матче молодежного чемпионата Европы
Новости футбола 22 июн 2023, 16:30 "Реал" определился с размером предложения по трансферу Килиана Мбаппе
Новости футбола 21 июн 2023, 14:48 Сборная Украины стартовала с победы на молодежном Евро-2023
Новости футбола 20 июн 2023, 17:09 Бразилия сенсационно проиграла африканской сборной
Новости футбола 20 июн 2023, 17:01 Роналду принес Португалии победу в гостевом матче отбора Евро-2024
Новости футбола 19 июн 2023, 17:05 Феерия Англии, сложные победы Франции и Украины: результаты отбора Евро-2024 от 19 июня
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:55 Руководство "Реала" недовольно работой Анчелотти Новости футбола Сегодня, 05:40 Лукаку рассмотрит предложения из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 05:13 На молодежном Евро-2023 установили рекорд посещаемости Новости футбола Сегодня, 05:00 "Челси" подписал вундеркинда с Ямайки Новости футбола Сегодня, 04:53 Стадион "Челси" могут переименовать Новости футбола Сегодня, 04:41 Мбаппе едва не расплакался из-за срыва трансфера в "Реал" Новости футбола Сегодня, 04:14 Еще одна звезда футбола готова поехать в Саудовскую Аравию Новости футбола Сегодня, 04:00 На Маунта появился новый звездный претендент Новости футбола Сегодня, 03:52 “Манчестер Сити” провел успешные переговоры с хорватским защитником Новости футбола Сегодня, 03:40 Бывший футболист сборной Бельгии умер в 45 лет
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Швейцария - Италия 25 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Чехия - Германия 25 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Англия - Израиль 25 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Норвегия - Франция 25 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сантос - Фламенго 26 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Гояс 26 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Америка Минейро - Интернасьонал 26 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сармьенто - Атлетико Тукуман 26 июня 2023 года Футбол 27 июн 2023 Прогноз на матч Португалия - Бельгия 27 июня 2023 года Футбол 27 июн 2023 Прогноз на матч Нидерланды - Грузия 27 июня 2023 года