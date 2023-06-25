На молодежном Евро-2023 установили рекорд посещаемости

В рамках молодежного чемпионата Европы в субботу вечером состоялся матч между сборными Грузии и Бельгии, который закончился ничьей со счетом 2:2.

Эта встреча вошла в историю проведения турнира, как самая посещаемая.

На трибуны стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси посмотреть футбол пришли 41 887 зрителей.

Прошлый рекорд посещаемости установили 21 год назад в Базеле, где на игру между Швейцарией и Италией пришло около 30 тыс. зрителей.