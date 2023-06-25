На Маунта появился новый звездный претендент

Полузащитник “Челси” Мейсон Маунт не перейдет в “Манчестер Юнайтед” этим летом.

Как пишет источник, англичанин куда ближе к переходу в “Баварию”.

В клубе из Мюнхена хотят воспользоваться сложностями, с которыми столкнулись “красные дьяволы” в переговорах с “Челси”.

По последней информации, “МЮ” все же решил прекратить борьбу за Маунта и сейчас обратил внимание на Мойсеса Кайседо из “Брайтона”.