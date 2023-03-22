На матче Англия - Украина ожидается присутствие около 5 тысяч украинских фанатов

Британские семьи, которые приняли украинских беженцев под свои крыши, и сами беженцы получат бесплатные билеты на матч квалификации Евро-2024 между Англией и Украиной.

Игра пройдет 26 марта на стадионе “Уэмбли".

Общее количество билетов, выделенных для этой акции, составляет более 1000 штук.

Организатором данного мероприятия выступает Ассоциация украинцев в Великобритании.

На данный момент продано более 85 тысяч билетов на игру, из которых около 4200 приобрели украинские болельщики.