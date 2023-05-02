На Мане появился покупатель в Англии

Форвард “Бавария” Садио Мане может покинуть чемпионат Германии.

Как пишет инсайдер Экрем Конур, африканский футболист может вернуться в Англию, где он уже выступал за “Ливерпуль” и “Саутгемптон”.

В услугах футболиста заинтересован “Ньюкасл”, который намерен обеспечить себе место в Лиге чемпионов по окончании этого сезона.

Напомним, что прошлым летом Мане подписал контракт с “Баварией” на три года.

В этом сезоне он провел 22 матча в Бундеслиге, забив семь голов и сделав четыре результативные передачи.