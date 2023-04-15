На "Манчестер Юнайтед" появился еще один претендент

Американский инвестиционный фонд Carlyle Group хочет владеть долей “Манчестер Юнайтед”.

Как пишет Sky News, инвесторы уже начали переговоры. Речь идет не о всем пакете акций, а о его некоторой доле.

Carlyle Group представляет собой одного из крупнейших инвестиционных фондов, управляющих активами в размере более 370 миллиардов долларов.

Напомним, что недавно катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS, Джим Рэтклифф, были готовы заплатить за “МЮ” около 5 миллиардов фунтов.