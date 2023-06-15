На форме "Реала" появится необычная надпись

“Реал” представил новую домашнюю форму Adidas на предстоящий сезон.

Она выполнена в классическом дизайне, но имеет одно важное нововведение.

Как сообщили в “Реале”, на футболки будет нанесен слоган клуба “Hala Madrid”. Его напечатают на воротнике футболки.

Отмечается, что это произойдет впервые в истории клуба.

В социальных сетях поклонники клуба пишут, что довольны новыми футболками.