На фарт? Роналду побывал в отеле "Бетиса" перед матчем команды с "Барселоной" (фото)

Форвард саудовского “Аль-Насра” Криштиану Роналду побывал в расположении “Бетиса”, который готовится к матчу с “Барселоной”.

Как пишет источник, звездный португалец прибыл в отель “Бетиса” в Саудовской Аравии.

Именно там команда готовится к игре против “Барселоны” в матче Суперкубка Испании.

Напомним, что полуфинальная игра за трофей состоится уже завтра, 12 января.

Она пройдет на арене имени Короля Фахда в Эр-Рияде.