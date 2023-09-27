На фанов Атлетико, оскорблявших мать с ребёнком, подали жалобу в прокуратуру

Мать восьмилетней девочки, которая вместе с ребенком стала жертвой расистских оскорблений со стороны фанатов мадридского "Атлетико", подала жалобу в испанскую прокуратуру. Об этом сообщает Marca.

В жалобе указывается, что во время прогулки возле "матрасников" стадиона болельщики из мадридского клуба обратились с расистскими высказываниями в сторону женщины и ее несовершеннолетней дочери, на которой была футболка игрока "Реала" Винисиуса. Женщина также описывает, как один из фанатов "Атлетико" подошел к ней, ударил по руке и угрожал, что, если они не уйдут, они убьют девочку.

Мать восьмилетней дочери сообщила, что этот инцидент негативно сказался на психологическом состоянии ребенка, вызвав нарушение сна и частые ночные кошмары.

Напомним, что это произошло перед матчем чемпионата Испании между "Атлетико" и “Реал”, в котором первые добыли уверенную победу со счетом 3:1. Это стало первым поражением “Реала” в текущем розыгрыше чемпионата.