На должность президента УЕФА есть лишь один кандидат

У Александера Чеферина есть все шансы переизбраться на должность президента УЕФА.

Дело в том, что у действующего главы организации нет ни одного конкурента.

Как говорится в сообщении УЕФА, до дедлайна лишь 55-летний словенец зарегистрировал свою кандидатуру.

Ожидается, что нового президента будут выбирать на 47‑м конгрессе УЕФА 5 апреля 2023 года в Лиссабоне.

Напомним, что Чеферит руководит УЕФА с 2016 года.