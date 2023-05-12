На Беллингема появился еще один топ-претендент

"Манчестер Сити" все еще надеется приобрести полузащитника дортмундской “Боруссии” Джуда Беллингема.

Как пишет ESPN, в то же время "Реал" остается главным кандидатом на покупку англичанина.

Несмотря на это, "Манчестер Сити" намерен убедить Беллингема перейти именно к ним.

Ранее Беллингем отказался переходить в клуб из Манчестера. Он выразил желание перейти в "Реал".