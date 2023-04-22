На Беллингема остался один серьезный покупатель

Мадридский “Реал” стал ближе к подписанию полузащитника дортмундской “Боруссии” Джуда Беллингема.

По словам журналиста Карлоса Карпио, 19-летний игрок отклонил предложения “Челси” и ПСЖ, а “Ливерпуль” отказался уплатить его цену в 150 миллионов евро.

Единственными оставшимися претендентами остались “сливочные” и “Манчестер Сити”.

Журналист уточнил, что Беллингем является главной трансферной целью “Реала” на предстоящее лето.