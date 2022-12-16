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На базу киевского "Динамо" упали обломки иранского дрона

Новости футбола Сегодня, 12:42
"Динамо" Киев

14 декабря на базу киевского "Динамо" упали обломки иранского дрона, которые были сбиты силами Противовоздушной обороны Украины.

“14 декабря рано утром три обламка сбитого иранского дрона упали на территорию базы ”Динамо". К счастью, ни сотрудники, ни инфраструктура клуба не пострадали", - написал в инстаграме представитель пресс-службы “бело-голубых" Андрей Шахов.

В настоящее время футболисты “Динамо” находятся в отпуске, так как чемпионат Украины ушел на перерыв до февраля 2023 года.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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