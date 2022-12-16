14 декабря на базу киевского "Динамо" упали обломки иранского дрона, которые были сбиты силами Противовоздушной обороны Украины.

“14 декабря рано утром три обламка сбитого иранского дрона упали на территорию базы ”Динамо". К счастью, ни сотрудники, ни инфраструктура клуба не пострадали", - написал в инстаграме представитель пресс-службы “бело-голубых" Андрей Шахов.

В настоящее время футболисты “Динамо” находятся в отпуске, так как чемпионат Украины ушел на перерыв до февраля 2023 года.

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