На автобус "Ливерпуля" напали неизвестные

После матча 29-го тура АПЛ между “Манчестер Сити” и “Ливерпулем” (4:1) группа хулиганов напала на автобус команды гостей.

Как сообщает британское издание The Sun, в ходе нападения автобус получил повреждения.

По предварительным данным, в окно автобуса был брошен кирпич. Также известно, что при нападении пострадал представитель тренерского штаба “Ливерпуля”.

Полиция начала расследование случившегося инцидента. “Манчестер Сити” также выразил своё негодование в связи с произошедшим и заявил, что поддерживает расследование.