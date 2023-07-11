На Анчелотти пожаловались в испанскую прокуратуру

Недавно акционеры испанской "Валенсии" подали жалобу в местную прокуратуру, требуя, чтобы главный тренер "Реала" Карло Анчелотти был наказан за ложные обвинения в расизме.

Речь идет об инциденте в матче команд с участием звезды “Реала” Винисиуса Жуниора.

Как пишет Marca, акционеры “летучих мышей” обвинили тренера в ущербе для имиджа клуба "Валенсия" и его болельщиков.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики "Валенсии" начал кричать оскорбления в сторону нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора, что привело к временной остановке игры продолжительностью восемь минут.

После матча решением Ла Лиги “Валенсия” была оштрафована на 45 тысяч евро и лишилась одной из трибун стадиона "Месталья" на пять матчей. После детального разбора инцидента наказание было сокращено до трех матчей и суммы в 27 тысяч евро.

В конце сезона "Реал" финишировал на втором месте в чемпионате Испании, уступив только "Барселоне". “Валенсия” же финишировала во второй части турнирной таблицы.