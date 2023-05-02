Мюллеру посоветовали покинуть "Баварию"

По мнению легенды немецкого футбола Лотара Маттеуса, многолетнему лидеру “Баварии” Томасу Мюллеру стоит покинуть команду.

Дело в том, что Мюллер потерял место в стартовом составе, и Маттеус считает, что это непростое время для игрока.

Легендарный футболист считает, что наставник “Баварии” не видит для него места на поле.

Мюллер провел 23 матча в этом сезоне чемпионата Германии, отметившись 6 голами и 7 ассистами.