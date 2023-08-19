Мюллер в очередной раз вписал свое имя в историю “Баварии”

Нападающий Томас Мюллер в очередной раз вписал свое имя в историю мюнхенской “Баварии”.

Новая рекордная отметка покорилась многолетнему лидеру мюнхенского клуба и сборной Германии в матче 1-го тура Бундеслиги против «Вердера».

По информации Opta Sport, уже в течение 16 сезонов Бундеслиги форвард появляется на поле в составе “Баварии”. Это является абсолютным рекордом для клуба.

Отметим, что свой первый матч в футболке команды из Мюнхена Мюллер провел еще в августе 2008 года.

Что касается матча с “Вердером”, то в нем подопечные немецкого тренера Томаса Тухеля победили с результатом 4:0. Мюллер отметился результативной передачей, когда отдал голевой пас на Лероя Зане. Это было уже заключительное взятие ворот в исполнении действующих чемпионов.

Отметим, что сейчас Томасу Мюллеру 33 года. Всю свою карьеру он провел в одной команде и регулярно становится автором новых рекордов в “Баварии”. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.