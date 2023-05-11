Мюллер намекнул на свое решение по будущему в "Баварии"

На фоне слухов о возможном уходе из “Баварии” форвард команды Томас Мюллер опубликовал в своем Instagram интересную фотографию.

Он показал снимок своей лошади Короля Д’Ави и написал под фото: “Если бы вы могли читать газеты Короля Д’Ави”.

При этом опытный форвард прикрепил к публикации слова фразы “все внимание на Бундеслиге” и “только «Бавария”.

В этом сезоне Мюллер сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач.