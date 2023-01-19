"МЮ" теряет Каземиро перед важным матчем с "Арсеналом"

Хавбек “Манчестер Юнайтед” Каземиро не сыграет с “Арсеналом” в матче 21-го тура АПЛ.

Бразилец пропустит важную игру из-за перебора желтых карточек.

Вчера Каземиро получил желтую карточку в матче перенесенного матча 7-тура АПЛ против “Кристал Пэлас” (1:1). Для экс-игрока “Реала” предупреждение стало пятым в текущем сезоне АПЛ.

Матч “МЮ” против лидера АПЛ состоится 22 января.