"МЮ" продлил внушительную победную серию
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен
“Манчестер Юнайтед” выиграл седьмой матч подряд во всех турнирах.
Вчера “МЮ” обыграл “Эвертон” (3:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.
Интересно, что команда Эрика тен Хага не проигрывает с 10 ноября.
В своем следующем матче “Манчестер Юнайтед” 10 января сыграет “Чарльтоном” в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги.
Уже 14 января состоится манчестерское дерби в чемпионате Англии.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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