"МЮ" продлил внушительную победную серию

“Манчестер Юнайтед” выиграл седьмой матч подряд во всех турнирах.

Вчера “МЮ” обыграл “Эвертон” (3:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.

Интересно, что команда Эрика тен Хага не проигрывает с 10 ноября.

В своем следующем матче “Манчестер Юнайтед” 10 января сыграет “Чарльтоном” в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги.

Уже 14 января состоится манчестерское дерби в чемпионате Англии.