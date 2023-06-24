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"МЮ" отказался от трансфер звезды "Наполи"

Новости футбола Сегодня, 03:12
"МЮ" отказался от трансфер звезды "Наполи" Фото: твиттер Наполи

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.

По информации источника, англичане смирились с тем, что не смогут приобрести 26-летнего азиатского футболиста этим летом.

В настоящее время главным претендентом на приобретение корейского центрального защитника является "Бавария".

Также в ситуацию может вмешаться "Манчестер Сити".

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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