"МЮ" отказался от трансфер звезды "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.

По информации источника, англичане смирились с тем, что не смогут приобрести 26-летнего азиатского футболиста этим летом.

В настоящее время главным претендентом на приобретение корейского центрального защитника является "Бавария".

Также в ситуацию может вмешаться "Манчестер Сити".