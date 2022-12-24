"МЮ" официально продлил контракты с четырьмя футболистами

Наставник “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал о продлении контрактов с четырьмя ключевыми футболистами команды.

По его словам, клуб продлил соглашения с Диогу Далотом, Люком Шоу, Фредом и Маркусом Рэшфордом.

У всех четырех футболистов были активированы опции о продлении контрактов на год.

Таким образом, контракты игроков “МЮ” будут действовать минимум до лета 2024 года.