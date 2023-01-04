"МЮ" нацелился на форварда сборной Франции, но получил отказ

“Манчестер Юнайтед” рассматривал вариант с покупкой форварда “Милана” Оливье Жиру.

Как сообщает The Times, в трансфере оказался не заинтересован сам француз, который ждет новый контракт от миланской команды.

Напомним, что соглашение сторон рассчитано до конца этого сезона

В текущем сезоне форвард сборной Франции принял участие в 13 матчах за миланский клуб, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.