"МЮ" нашел замену Кейну

“Манчестер Юнайтед” заинтересован в форварде Мехди Тареми из “Порту”.

Как пишет источник, данный нападающий рассматривает как альтернатива форварду “Тоттенхэма” Харри Кейну, который не торопится менять клуб.

Потенциальная стоимость трансфера Тареми оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Контракт нападающего с “Порту” рассчитан до середины 2024 года.

В прошлом сезоне иранец сыграл 33 матча в чемпионате Португалии, забив 22 гола и отдав семь результативных передач.