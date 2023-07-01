"МЮ" нашел замену Кейну
Новости футбола Сегодня, 09:54
Фото: твиттер Порту
“Манчестер Юнайтед” заинтересован в форварде Мехди Тареми из “Порту”.
Как пишет источник, данный нападающий рассматривает как альтернатива форварду “Тоттенхэма” Харри Кейну, который не торопится менять клуб.
Потенциальная стоимость трансфера Тареми оценивается примерно в 20 миллионов евро.
Контракт нападающего с “Порту” рассчитан до середины 2024 года.
В прошлом сезоне иранец сыграл 33 матча в чемпионате Португалии, забив 22 гола и отдав семь результативных передач.
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