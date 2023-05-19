"МЮ" нашел вариант усиления в менхенгладбахской “Боруссии”

Полузащитник менхенгладбахской “Боруссии” Куадио Коне может перебраться в АПЛ.

Звездный футболист привлек внимание со стороны “Манчестер Юнайтед”, сообщает RMC Sport.

Трансфер состоится в том случае, если “МЮ” не сможет заполучить полузащитника “Ювентуса” Адриена Рабьо.

В то же время летом Коне может получить предложения от крупных клубов, среди которых ПСЖ.