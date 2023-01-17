"МЮ" готовит новый улучшенный контракт для своего лидера

“Манчестер Юнайтед” собирается приложить усилия для того, чтобы продлить контракт с форвардом команды Маркусом Рашфордом.

Как пишет источник, в клубе надеются уладить вопросы с форвардом уже в ближайшее время.

По условиям нового контракта Рашфорд получит прибавку к зарплате, которая составляет 200 тысяч фунтов в неделю.

Отмечается, что сам футболист также заинтересован в продлении контракта.

Напомним, что ранее форвардом интересовался “ПСЖ”.