"МЮ" готовит новый улучшенный контракт для своего лидера
Новости футбола Сегодня, 04:54
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен
“Манчестер Юнайтед” собирается приложить усилия для того, чтобы продлить контракт с форвардом команды Маркусом Рашфордом.
Как пишет источник, в клубе надеются уладить вопросы с форвардом уже в ближайшее время.
По условиям нового контракта Рашфорд получит прибавку к зарплате, которая составляет 200 тысяч фунтов в неделю.
Отмечается, что сам футболист также заинтересован в продлении контракта.
Напомним, что ранее форвардом интересовался “ПСЖ”.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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