"МЮ" готов отдать двух игроков и деньги в обмен на Райса
Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: твиттер Вест Хэма
“Манчестер Юнайтед” заинтересован в приобретении полузащитника сборной Англии и “Вест Хэма” Деклана Райса.
Как пишет The Telegraph, “МЮ” готов включить в сделку по игроку защитника Гарри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминея.
Кроме того, предложение будет дополнено денежной суммой, величина которой пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на Райса остается “Арсенал”, который готов заплатить за него 100 миллионов евро.
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